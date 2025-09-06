◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ―ヤクルト（６日・横浜）ＤｅＮＡの山本祐大捕手が３号２ランを放った。６回１死一塁、山野のスライダーを強振。打球は左翼スタンドに突き刺さった。打球速度１６６キロ、推定飛距離１１８メートルの１発に「打ったのはスライダーです。何とか次につなごうとする気持ちだけでスイングしました」と振り返った。