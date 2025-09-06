元格闘家でタレントの魔裟斗さん（46）が、バイクメーカーが主催するトークイベントに登場。ツーリングをした際のエピソードを披露しました。魔裟斗さんが登場したのは、バイカーズパラダイス南箱根で行われた『ハーレーダビッドソン UNITED WE RIDE チャリティトークショー』です。自身もハーレーダビッドソンに乗っているという魔裟斗さんは「やっぱりハーレーの人たちとすれ違うと、面識のない人であっても、ちょっとやっぱり仲