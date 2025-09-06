秋篠宮家の悠仁さまは6日、皇室で40年ぶりとなる「成年式」に臨まれました。悠仁さまは6日夜、成年式のお祝いの私的な夕食会「内宴」に臨むため、秋篠宮ご夫妻や姉の佳子さまと帝国ホテルに到着されました。夕食会は天皇皇后両陛下や、上皇ご夫妻、皇族方などが出席され、1時間45分近く行われました。6日朝、秋篠宮邸で天皇陛下から贈られた成年用の冠を受け取る「冠を賜うの儀」に臨まれた悠仁さま。秋篠宮ご夫妻、姉の佳子さまが