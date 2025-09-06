M-1決勝芸人が、大手セクシービデオメーカー「ソフト・オン・デマンド（以下、SOD）」に潜入取材。まさかの“出演オファー”を受け、困惑する場面があった。【映像】共演可能性あり！ 7月にデビューしたばかりの新人女優芸人が己の話術で、強烈な実体験を“エピソードトーク”に昇華させる『ドーピングトーキング #2』（ABEMA）が9月6日に放送。2023年・2024年と2年連続で「M-1グランプリ」決勝に進出したお笑いコンビ・マユリ