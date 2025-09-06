石破首相（自民党総裁）は６日夜、首相公邸で菅義偉元首相、小泉農相と会談した。政府関係者が明らかにした。党内で臨時総裁選の実施を求める動きが広がる中、首相が取るべき対応などについて意見交換したとみられる。