ソフトバンク２―１楽天（パ・リーグ＝６日）――ソフトバンクが５連勝で優勝へのマジックを１６とした。二回に海野の適時打で先制。三回に栗原の適時三塁打で加点し、逃げ切った。楽天は打線が振るわず４連敗。◇西武４―０ロッテ（パ・リーグ＝６日）――西武が４連勝で４位に浮上。渡辺が被安打２でプロ初完投初完封。打線は西川が先頭打者本塁打を含む全４打点。ロッテは今季の西武戦の負け越しが決まった。◇オリックス