ボートレース若松の「若松夜王シリーズ第２戦アヤメカップ海属王決定戦」は６日、予選３日目が行われた。中辻崇人（４８＝福岡）は３日目前半７Ｒ、３コースからコンマ０３と際まで踏み込むと、内２艇を一気に飲み込むまくりで圧勝。１号艇の後半１２Ｒも３カドから豪快戦を披露。ここまで５戦４勝２着１回と準完全ペースを維持している。「前半のＳは最後放った。スリットで先行していたし周りも様子を見たみたいで、その分出