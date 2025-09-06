フィギュアスケートのチャレンジャーシリーズ・木下グループ杯２日目（大阪・関空アイスアリーナ）、女子フリーで日本勢が存在感を示した。ショートプログラム（ＳＰ）首位の千葉百音（木下グループ）は「ロミオとジュリエット」に合わせ、冒頭の３回転フリップ―３回転トーループを着氷。３回転サルコーが回転不足となったが、１４３・４８点をマーク。２１６・５９点の自己ベストで優勝。チャレンジャーシリーズ初制覇で今後