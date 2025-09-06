ボートレース下関の「ＭＮＢＲ下関７ｔｈＢＴＳながとオープン５周年記念新東通信杯」は６日、準優３番が行われ、７日の最終日１２Ｒ優勝戦に出場するベスト６が決定した。準優３番はイン逃げ３連発で決着。機技充実の遠藤エミが優勝戦の絶好枠を獲得しＶ最有力だが、安河内健（３０＝佐賀）も好ムードだ。安河内は準優９Ｒをインから逃げて優出一番乗り。ゴチャついた進入で、練習してない起こし位置からでも「メチャク