大阪府の吉村洋文知事が6日、自身のX（旧ツイッター）を更新し、【お願い】と題して阪神ファンへの注意を呼びかけた。 【写真】腐食しボロボロ1985年の優勝時に投げ込まれ、後に引き上げられたカーネル・サンダース像 この日、阪神が広島に勝利し、優勝へのマジックナンバーを「1」とした。吉村知事は試合終了直後にXを更新。「阪神勝利。マジック1。もし、明日、阪神タイガースが優勝して