現役高校生アーティストでABEMAオリジナル恋愛番組『今日、好きになりました。』に出演し注目を集めたMON7A（もんた）が9月6日、さいたまスーパーアリーナで開催された「第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN/WINTER」（以下、TGC）に出演。ステージに姿を表すと、堂々とした姿に「もんたすご」「イケメン」などの声が上がった。【映像】ネットでバズった！現役高校生アーティスト・MON7A（もんた）MON7Aが『