首相公邸に6日夜、自民党の菅副総裁、小泉農水相が相次いで入りました。菅氏は、およそ40分間、小泉氏は、およそ2時間滞在し、公邸をあとにしました。臨時総裁選の実施や石破首相の退陣を求める声が相次いでいる自民党内の情勢、首相が検討しているとされる衆議院の解散総選挙などをめぐって、石破首相と意見を交わした可能性があります。