安倍晋三元首相の妻、安倍昭恵さんが６日までに、自身のＸを更新。ロンドンから帰国したことを報告した。４日、「ロンドンでは色々な方にお会いし、今日帰国しました。メイ元首相とアフタヌーンティー」と英国のメイ元首相とアフタヌーンティをする写真をアップ。６日には「ロンドンにて。キャメロン元首相、ブレア元首相、シェリーブレア夫人、スナク元首相にお会いしました。主人との話やこれからの日本とイギリスとの関係に