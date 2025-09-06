5人組K−POPガールズグループ「MEOVV」（ミヤオ）が6日、さいたまスーパーアリーナで行われた「第41回マイナビ東京ガールズコレクション2025 AUTUMN／WINTER」に初出演した。メンバーにとってもTGCは「ずっと憧れていたステージ」。デビュー1周年のこの日に念願の舞台に立ち、ANNA（アンナ、19）は「私たちにとってデビュー1周年という特別な日。このような日にTGCに出演できてすごくうれしいです」と語った。「MEOVV」は、日本、