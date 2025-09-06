５日、交流イベント「南方之夜」で行われた民族舞踊のパフォーマンス。（昆明＝新華社記者／高咏薇）【新華社昆明9月6日】中国雲南省昆明市で5日夜、同日開幕した「2025グローバルサウスメディア・シンクタンクフォーラム」に合わせた交流イベント「南方之夜（グローバルサウスナイト）」が開かれた。フォーラム出席者や市民、観光客が集まり、民族舞踊のパフォーマンスや地元グルメの出店、無形文化遺産の体験を楽しんだ。