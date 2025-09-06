佐々木翔夢＝昨年2月、ケベックシティー6日に北海道帯広市の明治北海道十勝オーバルでスピードスケートの競技会が行われ、非五輪種目の男子3000メートルで佐々木翔夢（明大）が3分38秒54の日本新記録で優勝した。従来の記録を4秒28更新した。女子500メートルは昨季ワールドカップ2勝の吉田雪乃（寿広）が37秒75の好タイムで1位だった。