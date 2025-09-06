この記事は2025年4月4日に公開された記事を編集して再掲載しています。 こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。2001年1月に発売以来、瞬く間にお茶の間へと浸透し今も絶大な人気を誇るHARIOの大人気商品「茶茶急須」。その中でも、茶茶急須の形をそのままに、茶こしをさらに使いやすい「綾織り」へとバージョンアップした「茶茶急須AYAORI」をご紹介します。茶こしの使いやすさはもちろん