◆西武4−0ロッテ（６日、ベルーナドーム）燃えあがる心を必死に抑え、キャリア初の9回のマウンドに向かった。「一人一人、初回と変わらない意識で」。29人目の打者・西川史礁を二ゴロに打ち取り、プロ7年目に手にした初完投、初完封。渡邉勇太朗は「最高に気持ちよかったです」と抑えていた感情を満面の笑みで表現した。圧巻の投球だった。初回をわずか6球で三者凡退に仕留めると、2回以降もテンポよく打者を打ち取り、5回