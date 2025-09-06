突風による被害があった静岡県牧之原市で9月6日、災害ボランティアの募集が始まりました。7日に活動するボランティアの募集は定員に達しているということです。 9月5日、牧之原市で突風が発生し、市によりますと建物への被害は6日午後1時45分の時点で372棟確認されています。 市の社会福祉協議会は5日、災害ボランティアセンターを立ち上げました。家財の片付けやがれきの撤去、軽トラックでの運搬などを行う災害ボランテ