お笑いタレント・有吉弘行（51）が6日放送のフジテレビ「有吉の夏休み2025密着77時間inHawaii」（後7・00）に出演。地元・広島に恩返しをしたい思いを明かした。3日目、移動の車内でアンガールズ・田中卓志と地元・広島の話題となった。有吉は「もっともっと広島を盛り上げていかないとな」と伝えると、田中も「そうですね」とうなずいた。続けて「田中は広島で今も番組やってる。俺も長い間広島で番組やってたけど、ず