「阪神４−１広島」（６日、甲子園球場）阪神が逆転勝ち。優勝マジックは１となった。マジックの対象は巨人、ＤｅＮＡの２チーム。７日に優勝が決まれば、１９９０年９月８日の巨人を上回ってＮＰＢ史上最速となる。九回は石井が１死一、二塁のピンチを招きながら、佐藤輝の好守もあり逃げ切り。試合後の取材で「最後まで手に汗握る試合を勝って３連勝、いまの気持ちは」と問いかけられた藤川監督は穏やかな笑みを浮かべ「