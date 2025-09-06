課題を克服できるか。バレーボール男子の世界選手権（１２日開幕、フィリピン・マニラ）に向けた壮行試合が６日、千葉・ららアリーナ東京ベイで行われ、世界ランキング５位の日本は同２位のイタリアに２―３で競り負けた。２０２４年パリ五輪準々決勝では２―０からの逆転負けでメダルを逃した。約１年ぶりとなるイタリア戦の試合後、主将・石川祐希（ペルージャ）は「イタリアのブロックは常に僕たちが苦手とするところだと、