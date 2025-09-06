◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神４―１広島（６日・甲子園）現役ドラフトで巨人から加入した畠世周投手が３―１の７回に登板し、１安打無失点で移籍後初ホールドを記録。３戦連続無失点とし、猛虎を勝利に導いた。チーム一丸で優勝を目指す現在の雰囲気を「最高です。こういうところで投げたいです」とかみしめる剛腕リリーバー。ホールドに関しては「すごくいい経験になったし、次もやりたいという気持ち」と話した。