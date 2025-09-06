俳優の竹内涼真が6日、さいたまスーパーアリーナで開催された「第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN/WINTER」(TGC)に出演した。竹内涼真シークレットゲストとなった竹内は、まさかの客席から登場。来場者に紛れてイスに座っており、カメラがその姿をとらえるとそのままステージへ。客席登場となったのは「僕（TGC出演するのが）9回目くらいで違うことしたくて」と説明し、サングラスに白シャツに首元にスカーフ