◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神４―１広島（６日・甲子園）広島は３連敗で、３カード連続の負け越しが決まった。７日も優勝へのマジックナンバーを１とした阪神戦。昨年も本拠地で巨人・阿部監督の胴上げを許しただけに、２年連続は阻止したいところだ。先発はアドゥワ誠投手。６月１２日以来の登板で今季初勝利を狙う。当初は中４日で床田の先発を想定していたが、９日の巨人戦（東京Ｄ）に変更。この日の試合前、新井監督は「コ