◆関西学生アメリカンフットボールリーグ▽第２節関大３１―１４近大（６日・ヤンマースタジアム長居）関西学生アメフトリーグは６日、第２節が行われた。互いに１勝で迎えた対決は、関大がＲＢ山崎紀之（４年）のタッチダウン（ＴＤ）を手始めに４ＴＤで勝利。２季ぶりのリーグ優勝に向けて、順調に白星を積み重ねた。第１クオーター（Ｑ）の３分１１秒、山崎が先制ＴＤを奪うと、７―７に追いつかれた８分４６秒にはＤＢ