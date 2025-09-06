◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神４―１広島（６日・甲子園）阪神・石井大智投手が４―１の９回に登板し、２安打無失点で９セーブ目を記録。無死一、二塁のピンチを招いたが、三塁手・佐藤輝の背面スライディングキャッチにも助けられ、自身のプロ野球記録を更新する４７戦連続無失点とした。試合後は、ホッとした表情。連続無失点イニングも「４６」に更新した最強リリーバーは「もう（シーズン）後半なので、それ（無失点）に尽き