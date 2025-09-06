バルセロナは5日、MFオリオル・ロメウ(33)と契約解消で合意したことを発表した。スペイン人のロメウはバルセロナ育成組織のラ・マシアで育ち、2010-11シーズンにトップチームデビュー。その後、チェルシー、バレンシア、シュツットガルト、サウサンプトン、ジローナでプレーし、2023年7月に古巣バルセロナへ加入した。2023-24シーズンは中盤のアンカーを主戦場に、公式戦37試合に出場。昨季はジローナに期限付き移籍していた