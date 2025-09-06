ティーンに絶大なる人気を誇る“おひなさま”こと長浜広奈が9月6日、さいたまスーパーアリーナで開催された「第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN/WINTER」（以下、TGC）に出演。スタイル抜群なおひなさまがステージに姿を表すと「キターーー！」などと歓喜の声が上がった。【映像】スタイル抜群！大バズりJK“おひなさま”（全身ショットも）ABEMAオリジナル恋愛番組『今日、好きになりました。』に出演し