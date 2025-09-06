ＤＤＴ６日の横浜ラジアントホール大会でＵＮＩＶＥＲＳＡＬ王者の鈴木みのる（５７）が次期挑戦者の正田壮史（２３）との前哨戦で勝利し、王座戦（２８日・後楽園ホール）へ弾みをつけた。この日、みのるは青木真也と組んでクリス・ブルックス＆正田と激突。試合前に行われた公開調印式では「ガキの思い出づくりに俺を利用すんじゃねえよ」と挑発。試合でもその悪辣ぶりをいかんなく発揮し、クリスの指をかみ、場外乱闘では正