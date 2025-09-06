少年カミカゼが12月6日、大阪・アメリカ村BEYONDにてワンマン＜20周年記念ライブ｢Happy 20th SKZ’s party!!｣＞を開催することが発表となった。2025年は少年カミカゼにとって、メジャーデビュー20周年というアニバーサリーイヤーでもあり、それを記念したワンマンライブとなる。2005年にデビューした少年カミカゼは、和教とSaCoによる男女ツインヴォーカルとラウドながらポップなパフォーマンスが魅力のミクスチャーロックバンドだ