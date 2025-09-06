【モデルプレス＝2025/09/06】5人組ボーイズグループ・WILD BLUE（ワイルドブルー）による、地上波初レギュラーでMCに挑むエンターテインメント・トークバラエティ番組『WILD BLUEのわぶっていきましょう！』（ABCテレビ／関西ローカル※毎週日曜深夜1時45分〜2時10分）が、10月12日よりスタートする。【写真】WILD BLUE、初ツアーで満員のファン魅了◆WILD BLUE、初冠番組決定ことし9月6日でデビュー1周年を迎えたWILD BLUE。メン