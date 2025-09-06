◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神４―１広島（６日・甲子園）広島は３連敗で、３カード連続の負け越しが決まった。１２安打で１得点。３ゲーム差で追う３位のＤｅＮＡ、０・５差の中日も敗れたが、ＣＳ進出を争う上位との差を詰めることができなかった。初回に先制したものの、５回までに８安打で１０残塁。３回無死一、二塁からモンテロの遊直が正面を突くと、続く末包の左飛も快音が守備範囲に飛んだ。４回は無死一、二塁で打席が