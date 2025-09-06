5人組ボーイズグループ・WILD BLUEの地上波初冠番組でMCに挑戦する『WILD BLUEのわぶっていきましょう！』（毎週日曜深1：45※関西ローカル）が、ABCテレビで10月12日から放送されることが決定した。【写真】俳優としても活躍するリーダーの山下幸輝今年9月6日でデビュー1周年を迎えたWILD BLUE。メンバーはリーダーの山下幸輝、宮武楓、鈴川直弥、池田優斗、鈴陽向の5人で、“心の赴くままに生きる勇気をくれるグループ”を