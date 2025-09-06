茨城県日立市大みか町のＪＲ大甕（おおみか）駅周辺で５日午後に発生した突風について、水戸地方気象台は６日、現地調査の結果から「竜巻」と認められると発表した。風速は推定約５０メートルで、竜巻の強さを６段階で示す「日本版改良藤田スケール（ＪＥＦ）」で下から２番目の「１」に該当する。竜巻は午後１時４０分頃に発生し、同駅西口の駐車場に停車していた車２台が横転した。気象台は当時の天候や画像、目撃証言などか