STARTO ENTERTAINMENTのジュニア内グループ「ACEes」が6日、さいたまスーパーアリーナで行われた「第41回マイナビ東京ガールズコレクション2025 AUTUMN／WINTER」にサプライズ登場し、新曲「Biggest Party」を初披露した。今年2月に誕生した新グループで、グループとしてのTGC参加は初めて。浮所飛貴（23）が「こんばんは！ACEesです！TGCに来たぞ！」とシャウトすると割れんばかりの大歓声。シークレットゲストでの登場となった