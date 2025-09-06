6日の札幌5R2歳新馬戦（芝1500メートル）に出走予定だったテーオーレックス（牡＝岡田）が、馬の取り違えにより競走除外となった。レース前の装鞍所入所時に行われた、馬の体内に埋め込まれたマイクロチップ照合で判明した。札幌競馬場採決委員の久保厚審判部参与によると、岡田厩舎が管理する同じく鹿毛のヒエンジョー（牡2）との取り違えが判明。8月9日に札幌競馬場に新規入厩した両馬は、入厩検疫後に「何らかの原因」によ