お笑いコンビ「ウエストランド」の井口浩之（42）が6日、TOKYOMX「サバンナ高橋の、サウナの神様」（土曜後6・00）に出演。自身の結婚願望についた語った。42歳、独身の井口だが、結婚願望については「ない」と語り、「バラエティ番組で“したいよ”とか言いますけど、実際はやっぱ…今のところ考えられないですね」と語った。MCの「サバンナ」高橋茂雄から「過去にはないの？同棲したりとか」と聞かれると「ないですし、