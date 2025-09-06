2011年にデビューし、数多くの映画やドラマ、CMなどに出演し活躍する、俳優の浜辺美波さん（25）。8月にはオランダ・アムステルダムで撮影がされた、約4年ぶりとなる写真集『25（ニジュウゴ）』（講談社）を発売するなど、多方面で活躍しています。■オランダを選んだ理由「行かなそうな場所がいいなというのが一つあった」――オランダで写真集の撮影を行った理由はなんですか？候補地はいくつかあったんですけど、せっかくだから