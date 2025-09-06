◇セ・リーグ阪神４―１広島（2025年9月6日甲子園）阪神のセ・リーグ優勝マジックがついに「1」となった。SNSでも前祝いのお祭り騒ぎ。Xでは試合終了の直後から「マジック1」がトレンド1位となった。「マジック1になるとさすがに感極まってくる」「ワクワクしてきた！」「阪神優勝待った無し！！！」「やっぱ勝って決めたいよな」優勝の条件は…。阪神が勝てば優勝。引き分けなら巨人がデーゲームで引き分けか負けで