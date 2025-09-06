「阪神４−１広島」（６日、甲子園球場）阪神が逆転勝ち。優勝マジックは１となった。四回に佐藤輝の同点打。六回には森下の勝ち越し打で試合を引っ繰り返した。マジックの対象は巨人、ＤｅＮＡの２チーム。７日の広島戦で勝てば無条件で、引き分けか負けでも２チームの勝敗次第でプロ野球史上最速Ｖを決める可能性が出てきた。決勝打の森下はヒーローインタビューで「拓夢さんがヒットでつないでくれた。入りやすい打席