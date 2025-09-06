◆セプテンバーＳ、英Ｇ３（９月６日・英国、ケンプトンパーク競馬場・オールウェザー２４００メートル、稍重）６頭立てで行われ、連覇を狙った英国のカルパナ（牝４歳、英・アンドリュー・ボールディング厩舎、父スタディオブマン）は単勝１倍台の支持を集めたが、２着に敗れた。６月のプリティポリーＳ（２着）以来、２戦ぶりにコリン・キーン騎手とのコンビ。父スタディオブマンはディープインパクト産駒で同馬はディープの孫