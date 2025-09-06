女子ゴルフの「エイジェックＬＡＤＹＧＯカップｉｎとちぎ」（１０月４日、栃木・セブンハンドレッドクラブ）の出場選手３０人が５日、発表された。３０歳から４５歳の経験豊富な女子プロゴルフ選手がダブルス形式で争うワンデートーナメントとして開催。有村智恵、イ・ボミらのほか、新たに韓国の「８頭身美女」と称されるユン・チェヨン、国内女子ツアー１３勝の成田美寿々、同２勝の堀奈津佳、同２勝の福田真未、同１勝の藤