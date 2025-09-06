女優の飯豊まりえ（27）が6日、TBSラジオ「藤田ニコルのニコニチ」（土曜夜9・00）にゲスト出演。パーソナリティーの藤田ニコル（27）とともに二コラモデル時代に食べていた超豪華弁当の思い出を語った。雑誌「二コラ」で専属モデルを務めていた2人。学業と両立していたため、撮影は土日だけだったといい、飯豊は「だいたい叙々苑弁当が出て来るんだよね」と高級焼肉店の弁当が現場で出ていたことを明かした。藤田も「凄くない