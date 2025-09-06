「阪神４−１広島」（６日、甲子園球場）広島が２戦連続の逆転負けで３連敗を喫した。借金は今季ワーストタイの「１１」に到達した。打線は初回にモンテロの適時打で１点を先制。前日の試合と同様に初回に１点を奪ったが、二回以降は好機をつくりながらも逸機を連発。四回２死満塁では小園が遊飛に倒れて、制球が安定していなかった相手先発・門別を仕留めきることができなかった。先発・常広も徐々に重苦しい展開にハマっ