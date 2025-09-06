¡Ö¤Õ¤Æ¤Û¤É»×¤¤½Ð¤·¤Á¤ã¤¦¤è¡×NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×Æâ¤ÇÉÔÅ¬ÀÚÈ¯¸À!?ÇÐÍ¥¤Î°¤Éô¥µ¥À¥ò¤¬¶¦±é½÷Í¥¤Ë?³ÎÊÝ?¤µ¤ì¤ë2¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£°¤Éô¤Î¼ê¤ò¥¬¥Ã¥Á¥êÄÏ¤ó¤Ç¡¢¥Ô¡¼¥¹¥µ¥¤¥ó¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ï²Ï¹çÍ¥¼Â¡£¥É¥é¥Þ¸ø¼°X¤¬5ÆüÊüÁ÷²ó¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¡ÖÆ¨¤¬¤µ¤ó¤Ç¡¢¥ä¥à¤ª¤ó¤Á¤ã¤ó¡ª¡×¤ÈÂê¤·¸ø³«¤·¤¿¡£Êª¸ì¤Ï¡¢Ä¹¤é¤¯¾ÃÂ©¤¬ÉÔÌÀ¤À¤Ã¤¿¥ä¥à¤ª¤ó¤Á¤ã¤ó¤³¤È¡¢²°Â¼ÁðµÈ(°¤Éô)¤¬¥Ò¥í¥¤¥óŽ¥Ìø°æ¤Î¤Ö(º£ÅÄÈþºù)¤ÎËåŽ¥Ä«ÅÄÍö»Ò