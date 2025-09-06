明日は一体どんな1日になるでしょうか？あなたの明日の運勢を、血液型別にみていきましょう！A型の運勢……★★★★☆明るい笑顔を絶やさずにいると、次々とラッキーな事が舞い込んでくる日。スポーツで健康的な魅力をアピールするのもよいです。B型の運勢……★★☆☆☆物事を深く考える機会が増えそう。周りから強い刺激や影響を受ける事もあるので、あなたの人生を豊かにするヒントが見つかりそう。O型の運勢……★★★