俳優の二階堂ふみさん（30）が6日、自身が出演する映画『遠い山なみの光』の公開記念舞台挨拶に登場。今も忘れられない記憶を明かしました。8月10日にメイプル超合金・カズレーザーさん（41）との結婚を発表した二階堂さんにとって、今回が結婚発表後、初の公の場。娘役の鈴木碧桜さん（10）から映画公開をお祝いする花束を受け取ると、笑顔を見せました。さらに、緊張した様子の鈴木さんに「緊張してる？（鈴木さんは）初めての舞