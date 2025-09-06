日米の野球殿堂入りを果たしたイチローさん（５１）が神戸市の高校３年生ら６人と語り合うイベントが６日、同市中央区で開かれた。イチローさんは「うまくいかない時こそ、取り組む姿勢が大事」と語りかけ、市民ら約５３０人が耳を傾けた。１９９５年の阪神大震災から３０年の節目を迎え、イチローさんの野球殿堂入りを受けて市が本人に協力を打診し、実現した。イチローさんは９５年、オリックス・ブルーウェーブ（現・バフ