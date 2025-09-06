接戦を制し、連勝発進だ。「第３２回ＷＢＳＣＵ−１８ワールドカップ」で２連覇を目指す日本代表は６日、オープニングラウンド２試合目の韓国戦（沖縄セルラースタジアム那覇）に４―２で逆転勝ち。前日５日に行われたイタリアとの初戦に続いての連勝となった。韓国の１５７キロ右腕パク・ジョンヒョンを攻略した。１―２で迎えた２回一死、「７番・一塁」で先発出場の高畑知季（東洋大姫路）の右前打、続く横山悠（山梨学院